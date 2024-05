Erfolgreicher Ausflug für Sturms U13-Mannschaft zum Junior Masters in Grödig. Bei der zwölften Auflage des größten Nachwuchsturnieres Österreichs haben sich dei jungen Schwarz-Weißen den Sieg geholt. Im Endspiel setzte sich das Team von Trainer Bojan Krpic mit 3:0 gegen den WAC durch. Als Lohn für den Turniersieg wartet nun ein fünftägiges Fußballcamp in Deutschlandsberg, wo nach Vorgaben der Real-Madrid-Akademie trainiert wird. „Wir haben uns an das Feiern gewöhnt und wollten nach dem Doublesieg dort anknüpfen, wo unsere Kampfmannschaft aufgehört hat“, sagt Krpic. Mit den ehemaligen Nationalteamkapitänen Julian Baumgartlinger und Viktoria Schnaderbeck sowie der Cheftrainer des VfL Wolfsburg, Ralph Hasenhüttl, schauten gleich drei prominente Personen aus dem Fußballbereich vorbei. „