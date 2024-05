Wenn kein Schatten zu lang ist, dann geht immer ein Licht auf. Und so wurde es niemals finster im Leben eines Österreichers, der aus Liezen auszog, um eine Reise anzutreten, die ihn in ungeahnte Höhen führte. Heinz Palme hat nichts ausgelassen auf seiner Tournee durch den Fußball-Planeten. Talent, Fachwissen, die Liebe zum Spiel, die Leidenschaft, die Vorstellungskraft, Visionen in Fakten umzuwandeln und die Fähigkeit, Menschen von Ideen zu überzeugen, all das beförderte den Steirer zu einem Gestalter des Weltfußballs. Nun erkannte der nunmehr bald 66-Jährige, dass die Zeit reif sei, das Erlebte zu verarbeiten, also hat er ein Buch verfasst.