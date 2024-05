Der britische Mittelgewicht-Boxer Sherif Lawal ist nach seinem Zusammenbruch bei seinem am Sonntag in London gegebenen Profi-Debüt am Montag verstorben.

Der 29-Jährige war im ersten Kampf des Tages gegen den Portugiesen Malam Varela nach einem Schlag auf die Schläfe zu Boden gegangen und kollabiert. Von der „Sun“ zitierten Augenzeugenberichten zufolge versuchten Ärzte, Lawal noch im Ring wiederzubeleben. Im Spital wurde er später für tot erklärt. Die weiteren angesetzten Kämpfe wurden daraufhin abgesagt.