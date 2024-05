Es mag sich nur um den zweithöchsten europäischen Handball-Bewerb handeln, doch was die rumänischen Fans am ersten Tag des Final Four-Turniers im Grazer Sportpark veranstaltet haben, war erstklassig. Sowohl die angereisten Anhänger von CS Gloria Bistrita als auch die Fans von HC Dunarea Braila präsentierten stolz ihre Farben, empfingen die Spielerinnen beider Teams vor dem rumänischen Halbfinale frenetisch. Der Sportpark, der ansonsten für heimischen Ballsport steht, verwandelte sich in ein internationales Schmuckkästchen. Zum zweiten Mal in Folge finden die Finalspiele der European League in der steirischen Landeshauptstadt statt und schon die Semifinalpaarungen machten Lust auf den heutigen Finaltag, der mit dem Spiel um Platz drei beginnt (15 Uhr) und im Finale mündet (18 Uhr). Sportlich gesehen war das erste Duell des Tages eine klare Angelegenheit für Gloria Bistrita, das sich gegen ihre Landsfrauen 37:26 durchgesetzt hat und somit im Laufe des Bewerbs nach wie vor ungeschlagen ist. Die Zeit zwischen den beiden Halbfinalpartien vertrieben sich die rumänischen Anhänger mit einem Spaziergang Richtung Fast-Food-Restaurant nahe des Sportparks.