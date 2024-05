Das Rennen um einen Startplatz in Kitzbühel hat begonnen. Nicht für die Hahnenkamm-Abfahrt, sondern für die Qualifikation des größten Amateur-Tennis-Turniers in Österreich. Der Lohn? Ein Siegerscheck in der Höhe von immerhin 10.000 Euro. Auf Grund des großen Erfolges in den Vorjahren, finden ab April erneut Qualifikationsturniere in den Bundesländern statt. Die jeweils besten Spieler qualifizieren sich für die Finalspiele im Rahmen des Generali Open. In Annenheim wird dieses Wochenende um die begehrten Tickets gerittert. Knapp 80 Teilnehmer waren im vergangenen Jahr am Start, darunter Matthias Mayer und noch viel weitere Sport-Prominenz aus ganz Österreich.