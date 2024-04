Die Beach-Volleyballerinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig steigen nach langer Verletzungspause von Plesiutschnig diese Woche in Xiamen in die Saison ein. Die Steirerinnen sehen sich für die Qualifikation zur Pro-Tour-Challenge in China bereit. „Es war ein langer Weg bis hierher und ich freu mich sehr, endlich wieder auf der World Tour einzusteigen“, sagte Plesiutschnig. Sie hatte im Mai des Vorjahres einen Achillessehnenriss erlitten und fiel monatelang aus.