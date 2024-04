Sie haben es schon wieder getan. Bayer Leverkusen ist in dieser Saison einfach nicht zu stoppen. Die „Werkself“ macht auch nach dem Fixieren des Meistertitels dort weiter, wo sie aufgehört haben. Seit 45 Spielen sind die Leverkusener in dieser Saison bereits ungeschlagen, auch deshalb, weil die Truppe von Xabi Alonso niemals aufgibt. Das 1:1 in Dortmund wurde in der 97. Minute erzielt und war damit bereits das 14. Tor in dieser Saison, das nach der 90. Minute erzielt wurde.

Die Tore im Überblick: