Eigentlich läuft ein Boxkampf so ab, dass sich zwei Menschen in einem Ring die Nasen blutig schlagen und dabei vom Publikum bestaunt und beklatscht werden. Beim Europameisterschafts-Titelkampf im Halbschwergewicht in der Wiener Steffl Arena geriet das übliche Prozedere jedoch völlig aus dem Ruder. Nachdem der Spanier Carlos Lamela seinen Kontrahenten, den Österreicher Mansur Elsaev, mit einem K.o. auf die Bretter geschickt hatte, eskalierte die Situation. So stürmten plötzlich dutzende Männer den Ring und es entstand eine minutenlange Massenschlägerei, während Elsaev noch benommen am Boden lag.

Was war der Auslöser? Aufgrund der Niederlage seines Schützlings und des ausufernden Jubels Lamelas ist Elsaev-Trainer Isaak Kosashvili die Sicherung durchgebrannt: „Ich habe Lamela eine Watsche gegeben. Das war ein großer Fehler. Ich möchte mich bei allen Boxsportfans, besonders bei den Jugendlichen, entschuldigen. Das ist nicht das, was wir vermitteln wollen, es entspricht auch nicht den Werten des Boxsports und unserer Gemeinschaft“, gibt sich Kosahvili in einem Interview mit der Kronen-Zeitung einsichtig. Er habe sich danach mit Lamela ausgesprochen. „Ich hoffe, die Community verzeiht mir das, wir sind alle Menschen.“