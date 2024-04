Das Landschaftsbild im deutschen Klubfußball wird derzeit neu geordnet, jedenfalls gibt es dafür inzwischen sehr viele Anzeichen. Bayer Leverkusen hat den FC Bayern an der Spitze abgelöst und ist erstmals Meister, am anderen Ende unternimmt der 1. FC Köln nichts, was gegen den Abstieg eines weiteren Traditionsklubs spricht. Er wird nach dem Stand der Dinge wohl dem Hamburger SV, Schalke 04 und Hertha BSC Berlin folgen, deren sportliche Darbietungen nicht Schritt halten können mit der Größe des Namens.