Lang, lang, ist es her, aber die Erinnerung ruft noch immer starke Gefühle wach. „Es war eine Sternstunde in meiner Karriere, es war wie ein Märchen, für den Klub und auch für mich“, erzählt Walter Schachner vom legendären Augenblick, als sich der von ihm trainierte GAK am 15. Mai 2004 mit einem 1:1 gegen Pasching zum österreichischen Fußballmeister krönte. Fast 20 Jahre sind seit diesem einzigartigen Moment ins Land gezogen und die Stadt Graz wird in diesem Jahr ihren Anteil an der Bundesliga verdoppeln. Mit einem Heimerfolg in der Sonntagsmatinee (10.30 Uhr) gegen St. Pölten kann das rote Ensemble den Vorsprung auf Ried wieder auf elf Zähler ausbauen, fünf Runden vor dem Ende, das würde das Sicherheitsgefühl maßgeblich erhöhen.