Das Handball-Team von Schwaz ist am Freitag zum Auftakt des heimischen Cup-Final-Four in eigener Halle durch einen 33:31 (16:16)-Sieg gegen Titelverteidiger HC Hard in das für Samstag (16.20 Uhr) angesetzte Finale eingezogen. Es war das Duell des Zweiten gegen den Ersten des Grunddurchgangs der Handball-Liga Austria (HLA). Um den insgesamt zweiten Cup-Titel nach 2011 spielen die Schwazer am Samstag (16.20 Uhr) gegen den Freitagabendsieger West Wien oder HSG Graz (20.20 Uhr).