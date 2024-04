Die Ausgangsposition wirkt düster: Der KAC steht definitiv mit dem Rücken zur Wand. In Salzburg dürfen sich die Rotjacken keinen Fehler mehr erlauben. Mit zwei Siegen, jeweils erst in der Verlängerung, konnte der Titelverteidiger die Finalserie drehen. Vermeintlich standen die Zeichen in Klagenfurt bereits auf Meistertitel. Zumindest in mancher Wahrnehmung. Weil viele undichte Stellen vorhanden, sickerte aus dem Rathaus durch, dass bereits mit der Meisterplanung begonnen wurde. Um für eine etwaige Meisterparty den Neuen Platz zu reservieren. Bei der Masse an Veranstaltungen, die dort im April stattfinden, natürlich nur allzu verständlich. Oder wollte sich die hiesige Politik einmal mehr im Erfolg der Anderen sonnen?