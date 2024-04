Die Diskussionen rund um das Stadion in Graz-Liebenau nehmen kein Ende, die Gesprächsrunden brachten bisher keine Ergebnisse und der Saisonstart 2024/25 rückt immer näher. Heute war eine Abordnung der Sturm-Fans bei Bürgermeisterin Elke Kahr zu Gast, um dort ihre Bedenken einer gemeinsamen Fantribüne vorzutragen. „Vertreter der Sturmflut und der Brigata waren bei mir. Ich kenne diese Leute ja schon länger, das sind Familienväter und bringen einen guten Geist in die Sache. Und genau darum geht es auch bei allen Emotionen. Wir brauchen eine Lösung, mit der die Fans von Sturm und GAK genauso leben können wie Polizei und Behörde“, sagte das Grazer Oberhaupt nach dem Treffen und versprach: „Daher werden die Vertreter der Fans auch bei der nächsten großen Stadionrunde am 22. April mit am Tisch sitzen.“