Spiel eins der Finalserie hat schon gezeigt, was für eine enge, hart umkämpfte Geschichte das hier ist. Es war eine ordentliche Defensivschlacht, wobei bei beiden Teams auffällt, dass sie offensiv besser agieren müssen. Salzburg konnte sich eigentlich nie festsetzen, hatte nur im Konter Chancen und gewann eigentlich auch ein wenig glücklich. Der KAC hingegen kam zu selten in die heiße Zone vor dem Tor, deckte Atte Tolvanen mit viel zu wenigen gefährlichen Schüssen ein. Wenn die Rotjacken das nicht besser machen, wird es schwer, so einen Torhüter öfters zu bezwingen.