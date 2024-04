Nur wenige Stunden, nachdem der Abschied von Trainer Rene Poms beim DSV Leoben bekannt wurde, haben die Donawitzer seinen Nachfolger präsentiert – und dieser ist niemand geringerer als Poms‘ Vorgänger. Carsten Jancker, der erst im August 2023 nach fünf Ligaspielen durch Poms ersetzt wurde, ist zurück an der Seitenlinie des DSV. Der Deutsche habe sich „sofort bereiterklärt, beim DSV wieder an Bord zu sein“, wie die Obersteirer in einer Aussendung schreiben.

Jacnker war bereits von Juli 2021 bis eben Ende August 2023 Trainer beim DSV und ist mit Leoben von der Landesliga bis in die 2. Liga aufgestiegen. „Carsten Jancker ist ein wichtiger Teil unserer Erfolgsgeschichte“, wird Geschäftsführer Sport Andreas Hämmerle zitiert. „Er hat ein tolles Energielevel und ist vor allem immer sehr loyal zum Klub gewesen.“ Jancker wird die Mannschaft des Tabellenzweiten bereits im Spitzenspiel bei Tabellenführer GAK am Samstag (14.30 Uhr) betreuen. „Im Fußball darf und sollte man nie zurückblicken und ich habe das Gefühl, dass der Weg mit dem DSV noch nicht zu Ende ist“, sagt Jancker. „Die Rückkehr zum Verein fühlt sich dadurch jetzt und hier richtig an.“