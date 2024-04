Am 14. Juni erfolgt der Anpfiff zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die Vorfreude auf das Großereignis ist groß, allerdings wird diese auch von der Sorge vor einer möglichen Terrorattacke begleitet. Die Sicherheitsvorkehrungen sind dementsprechend groß, Deutschlands Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte erst kürzlich an, gemeinsam mit Frankreich eine Antiterror-Kampagne zu starten.

Um ihre Sicherheit besorgt sind auch die Spielerfrauen der englischen Nationalteam-Kicker. Laut dem Boulevardblatt „The Sun“ wollen diese ihre Sicherheit aber selbst in die Hand nehmen. So wollen die Frauen ehemaligen Soldaten anheuern, die mit allen Arten von Bedrohungen umgehen können. Kostenpunkt, sollten es die „Three Lions“ bis ins Endspiel schaffen: Rund 100.000 Euro.

Wichtig sei den Frauen laut der englischen Zeitung auch, dass die „Bodyguards“ aus einer gewissen Entfernung operieren sollen und die Gruppe gewisse Freiheiten genießen könne, die nicht gleich an den englischen Verband gemeldet werden. Ob dies damit zusammenhänge, dass einige Spielerfrauen bei der WM in Katar auf einem Luxusschiff die ganze Bar leergetrunken haben sollen, wurde nicht bestätigt.