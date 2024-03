Sie kommen schon wieder auf Touren, die Spieler der Nationalmannschaft. Auf dem holprigen Platz in Bratislava sind sie beim 2:0 gegen die Slowakei vor allem in der zweiten Hälfte zu akzeptabler Form aufgelaufen, aber auch abseits davon zeigen sich die Kicker bestens in Schuss. Kurz gesagt, es rennt der Schmäh. Anlässlich der Präsentation der Doku „Teamgeist“ (zu sehen ab 29. März in der Canal+-Streaming-App und im Mai im ORF), die tiefere Einblicke in die vergangene EM-Qualifikation offenbart, boten Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer auf der Bühne eine spielerisch reife Leistung. In einem verbalen Doppelpass lief das Duo zur Bestform auf und zeigte sich versiert in der auch im Fußballspiel erforderlichen Kunst der Improvisation. Die spontane Show wurde ein Lacherfolg.