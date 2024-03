Als hätte er die Worte des Teamchefs verinnerlicht, nahm Andreas Weimann am Tag nach dem 2:0-Erfolg Österreichs in der Slowakei den Ball gleich wieder auf. Der im vergangenen Jänner innerhalb der zweiten englischen Liga, der Championship, von Bristol City zu West Bromwich gewechselte Wiener präsentierte sich nach seinem zweiten Länderspieltor beim Training im Ernst-Happel-Stadion gleich wieder voll motiviert und ebenso konzentriert. Den internen Torschuss-Wettbewerb entschied der Schütze des zweiten Treffers in Bratislava jedenfalls für sich. Allerdings waren jene Spieler, die mindestens eine volle Halbzeit bestritten hatten, am Sonntag zur Regeneration im Hotel geblieben.