Während die Villacher Adler auf eine äußerst durchwachsene ICE-Liga-Saison zurückblicken, geben die Leistungen der blau-weißen Nachwuchshoffnungen Grund zur Freude und nähren auch die Hoffnung, in Zukunft wieder mehr Einheimische in die Kampfmannschaft zu bringen. Nicht weniger als drei Meistertitel (U13, U15 und U17) heimsten die VSV Juniors in dieser Saison ein, dazu kommen noch zwei Vizemeistertitel mit der U10 und U11. Besonders spannend gestaltete sich die Best-of-Three-Finalserie der U13. Im entscheidenden dritten Spiel setzten sich die Blau-Weißen mit einem 1:0-Auswärtssieg hauchdünn gegen den KAC durch.