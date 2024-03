In der 2. Minute erzielte Seedy Jatta das 1:0, in der 28. Minute wurde der Sturm-Angreifer ausgewechselt. Was war passiert beim 2:1-Sieg Norwegens im U21-Testspiel gegen die Niederlande? „Ich freue mich über das Tor von Seedy. Ich freue mich aber noch mehr, dass wir Entwarnung geben können“, sagt Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und erklärt: „Er hat die Achillessehne gespürt und hat sich gleich auswechseln lassen, eine gute Entscheidung von ihm.“ Der Austausch zwischen den Grazer Physiotherapeuten und jenen der norwegischen U21-Nationalmannschaft ist sehr gut. „Seedy selbst sowie einer der Physiotherapeuten hat relativ schnell Entwarnung gegeben. Es ist alles nicht so schlimm und die Auswechslung war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aber auch bei mir war kurzzeitig Alarm. Mir ist es richtig heiß aufgestiegen, als ich den Spielverlauf im Ticker mitverfolgt habe“, sagt Schicker. Trotzdem wird man sich Jatta in Graz noch einmal genau anschauen.