Auf dem Plateau, gut 200 Meter oberhalb des Meeresspiegels, schimmert die Sonne nur matt durch die dünne Wolkenschicht und es ist ein paar Grad kühler als unten in unmittelbarer Ufernähe. Trotzdem reichen die März-Temperaturen an der Costa del Sol, an inneralpinen Maßstäben gemessen, noch immer für einen durchschnittlichen Frühsommer aus. Österreichs Nationalteam hat sich in Marbella niedergelassen, um im gleichnamigen Football Center sportlich in die Euro-Saison zu starten. Die Anreise erfolgte praktischerweise individuell, von den jeweiligen Klubs. Im Frühflieger aus Wien fand sich immerhin ein Fünferpack zusammen, bestehend aus Christoph Baumgartner, Max Wöber, Tobias Lawal, Christoph Lang und Leopold Querfeld. Nur einer fehlte. Stefan Posch bekam wegen der Geburt seines ersten Kindes einen Tag länger frei. Seine Frau Lena verließ mit Sohn Romeo erst am Sonntag das Spital.