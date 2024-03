Österreichs Zielspieler hatten in den Teams das Vergnügen, die ersten Medaillen bei der EM in Waldkraiburg einzufahren. Gold im Mixed, Silber bei den Herren und den Damen – das war die feine Ausbeute für den BÖE. Mit dabei waren auch zwei Steirer, die das Visier eingestellt hatten. Markus Rothberger (Tal Leoben) hatte die Ehre, mit der ersten Bahn das Herren-Spiel zu eröffnen und Mario Weingartmann legte eine makellose zweite Bahn mit der maximalen Punktzahl nach. „Leider waren die Deutschen in Summe einfach ein wenig besser“, sagte Weingartmann, der für Weiz Nord spielt. „Aber wir haben dann zurückgeschlagen.“