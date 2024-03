Am Dienstag wird die Europameisterschaft der Eisstockschützen in Waldkraiburg (GER) eröffnet, am Mittwoch geht es bereits ans Eingemachte. Im Mannschaftsspiel und Zielwettbewerb werden die Europameister gesucht. Am Freitag stehen dann die Europameister im Zielbewerb fest, am Samstag dann im Mannschaftsspiel. „Für Österreich zählt nur der große Erfolg. Wir wollen immer Europameister werden“, sagt Michael Brantner, Generalsekretär von Stocksport Austria. Selbstläufer wird das aber freilich keiner. „Die Konkurrenz schläft nicht“, sagt Brantner.