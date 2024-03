In der jüngeren Geschichte des DSV Leoben ist der 10. Juni 2022 dick markiert. An diesem Tag fixierte der inzwischen ins Halbfinale des ÖFB-Cups vorgestoßene obersteirische Zweitliga-Fußballverein den Aufstieg in die Regionalliga. Es war das Startsignal zu einem Durchmarsch. Nur drei Tage später, der Jubel über den sportlichen Höhenflug war noch nicht verhallt, besann sich DSV-Obmann Mario Bichler alter Bekannter und schickte am 13. Juni 2022 eine Sprachnachricht. Der Empfänger Erich E. sollte daran erinnert werden, auf wen er sich immer verlassen konnte, nämlich ihn - Bichler.