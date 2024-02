Der Einstieg von Oliver Glasner als Trainer in der Premier League war gleich einmal ein Schritt nach vorn. Die seit Beginn dieser Woche vom Österreicher betreute Mannschaft von Crystal Palace feierte am Samstag einen klaren 3:0-Erfolg über Burnley. Das Gästeteam war ein dankbarer Auftaktgegner. Aufsteiger Burnley wird wohl wieder den Rückweg in die Championship antreten und musste zudem bereits ab der 35. Minute nach einer Roten Karte mit einem Mann weniger auskommen. Josh Brownhill hatte die Notbremse gezogen.

Trotzdem dauerte es bis zur 68. Minute, ehe Chris Richards nach Flanke von Jordan Ayew den Bann brach und auf 1:0 stellte. Dann ging es Schlag auf Schlag. Ayew legte vier Minuten später nach (72.). Jean-Philippe Mateta fixierte mit einem verwandelten Elfmeter (79.) den Endstand und damit den höchsten Sieg von Crystal Palace seit April. Mit dem Erfolg ist Crystal Palace nun acht Punkte von der Abstiegszone entfernt.

Manchester United musste nach einer längeren Erfolgsserie einen Rückschlag hinnehmen. Die „Red Devils“ schlitterten gegen Fulham in eine 1:2-Heimniederlage. Calvin Bassey brachte die Gäste in der 65. Minute in Führung. Nach dem späten Ausgleich durch Harry Maguire in der 89. Minute drängte United auf das Siegestor, das allerdings den Gästen gelang. Alex Iwobi schoss in der 97. Minute nach einem sehr schönen Konter ein. Detail am Rande: Beide Fulham-Torschützen standen für Nigeria im (mit 1:2 gegen die Elfenbeinküste verlorenen) Finale des Afrika-Cups.