Sie kam, fuhr und lieferte ab. Auf dem Natureis wurde Riccarda Ruetz ihrer Favoritinnenrolle im ersten Wertungslauf der Junioren-WM gerecht. Die Tirolerin, die bereits in der Elite zu den Besten des Weltcups zählt, dominierte den ersten Durchgang im Zirbenland. „Nach dem ersten Lauf vorn zu liegen, ist immer gut“, sagte sie. Zwar könnten bei genauer Analyse Kleinigkeiten gefunden werden, doch „auf der Winterleitenbahn läuft es bei mir immer gut, es passt alles zusammen und es gefällt mir. Mir liegen technisch anspruchsvolle Strecken“. Trotzt der Plusgrade in der Höhe oberhalb Obdachs hielt das Gefrorene und die Bahn präsentiere sich in einem guten Zustand. Ruetz liegt nach dem ersten von drei Läufen 46 Hundertstel vor der Jenny Castiglioni (ITA). Die drittplatzierte Sarah Schiller (GER) hat einen Rückstand von 1,18 Sekunden.