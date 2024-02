Die Herzen von Skisprung-Fans weltweit dürften bei dieser Meldung aufgehen. Denn es könnte durchaus sein, dass die japanische Legende Noriaki Kasai mit 51 Jahren sein Comeback im Weltcup feiert. Möglich macht dies sein starkes Abschneiden beim TVh-Cup in Sapporo. Dort gewann der Japaner nämlich die Gesamtwertung, was ihm einen Platz im japanischen Zusatz-Kontingent der nationalen Gruppe einbringen könnte.

Dann würde Kasai beim Weltcup in Sapporo (17. und 18. Februar) die Qualifikation in Angriff nehmen. Qualifiziert er sich für das Springen, wäre sein eigener Altersrekord gebrochen. Im Jänner 2020 bestritt der damals 47-Jährige sein bisher letztes Weltcup-Springen. Im Vorjahr scheiterte Kasai beim Springen in seiner Heimat knapp an der Qualifikation.