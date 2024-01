In Somalias Hauptstadt Mogadischu haben Sicherheitskräfte einen Terroranschlag auf ein gut besuchtes Fußballspiel vereitelt - zwei Menschen kamen dabei trotzdem ums Leben. Ein Selbstmordattentäter sei am Mittwoch nahe einem Eingang zu dem Stadion, in dem sich Tausende Zuschauer befanden, identifiziert und erschossen worden, sagte Polizeisprecher Mohamed Dahir der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei sei der Bombengürtel des Attentäters explodiert; zwei Zivilisten seien getötet und zwei weitere verletzt worden. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte den versuchten Anschlag für sich.

In diesem Monat hatte in dem krisengeschüttelten Land am Horn von Afrika erstmals seit 33 Jahren eine Fußball-Landesmeisterschaft stattgefunden. Somalier hatten das Turnier als eine Rückkehr zur Normalität nach Jahrzehnten Bürgerkrieg und Terror gefeiert. Al-Shabaab, die jahrelang große Teile Mogadischus sowie Somalias kontrollierte, verurteilt Fußball als Teil der verbotenen westlichen Kultur, ähnlich wie Kino oder Radio-Musikprogramme. Die Regierung hat die Terroristen aus großen Teilen des Landes zurückgedrängt. Es kommt jedoch trotzdem immer wieder zu Anschlägen.