Es sah schon so aus, als würde der FC Bayern im Zweikampf an der Spitze der deutschen Bundesliga den Vorteil im neuen Jahr auf seine Seite ziehen. Aber der Titelkonkurrent schlug doch noch zu. In der vierten von fünf angezeigten Nachspielminuten traf Ezequiel Palacios für Bayer Leverkusen zum 1:0-Erfolg beim FC Augsburg und liegt bei einem Spiel mehr weiterhin vier Punkte vor den Münchnern, die schon am Freitag Hoffenheim mit 3:0 abgefertigt hatten. Die Bayern bestreiten neben den regulären Runden am 24. Jänner noch einen Heim-Nachtrag gegen Union Berlin. Leverkusen steht aber als Sieger der Hinrunde fest.

Einen 1:0-Auswärtssieg feierte auch Eintracht Frankfurt beim Bundesliga-Comeback von Sasa Kalajdzic (bis 62.) gegen RB Leipzig mit Christoph Baumgartner und Xaver Schlager. Den entscheidenden Treffer erzielte Ansgar Knauff schon in der 7. Minute. Die darauf folgende Leipziger Dauer-Offensive wurde nicht von Erfolg gekrönt.

Im Kampf gegen den Abstieg kam der 1. FC Köln zu Hause gegen Aufsteiger Heidenheim über ein 1:1 nicht hinaus. Florian Kainz bereitete mit einer Flanke die 1:0-Führung der Gastgeber durch Davie Selke (29.) vor, Adrian Beck glich in der 55. Minute aus. Ebenfalls 1:1 endete die Partie zwischen Mainz (Philipp Mwene, Karim Onisiwo) und Wolfsburg. Torlos trennten sich Freiburg mit Michael Gregoritsch und Union Berlin.