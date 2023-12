Flavio Priulla schickt Weihnachtsgrüße über die italienisch-österreichische Grenze. „Buon Natale“, sagt der Basketball-Trainer auf dem Weg in die Heimat, um mit seiner Familie Weihnachten zu feiern. Er stammt aus Sizilien, die Familie aber kommt nach Treviso, um dort mit ihm zu feiern. Zum Glück, kann man sagen, trifft man sich in der Mitte, denn: Die Pause währt nur kurz. Schon am Dienstag geht die Superliga weiter, wo seine Fürstenfeld Panthers die Kapfenberg Bulls zum steirischen Derby empfangen (17.30 Uhr).