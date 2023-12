Der UBSC Graz steht im Halbfinale des Cups, die Bullen mussten die Segel streichen. Die Grazer legten in Oberwart zwar einen Kaltstart (0:8) hin, liefen dann aber heiß. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erwischten sie den besseren Start in die zweite und verschafften sich Luft (maximal +12). Zachery Deshon Cooks spielte durch und zeigte sein fantastisches Händchen: 32 Punkte beim 94:79 und er hatte beim letzten Korb eine geniale Idee. Er warf den Ball von der Mittellinie zum Korb, Christian Brandon stopfte ihn – ein sensationeller Alley oop. „Das war eine absolute Topleistung der Mannschaft“, sagte Manager Michael Fuchs, „wir haben in der Pause in der Defensive ein bisschen umgestellt und das hat funktioniert.“ Eine ganz starke Leistung lieferte auch Elias Podany (17 Punkte) ab.