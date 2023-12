Manprit Sarkaria brachte es nach dem 0:1 gegen Rakow in der Europa League auf den Punkt. „Es ist eine Niederlage, die mich richtig heiß macht“, sagt der 27-Jährige und spricht damit wohl für alle, die dem SK Sturm wohlgesinnt sind. Die Niederlage ist verdient, die Polen waren an diesem Abend schlichtweg besser. Da gibt es nichts Schönzureden. Das will man bei den Schwarz-Weißen auch nicht. „Wir werden dieses Spiel genau so analysieren, wie jedes andere auch. Und wir werden – wie wir es immer machen – am Ende des Jahres eine große, detaillierte Analyse machen“, sagt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und fährt fort: „Nur, damit das klar ist: Wir werden unseren Weg weitergehen. Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert und wir alle sind richtig enttäuscht. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt alles umhauen oder schlechtreden.“