Natürlich, in der Champions League läuft kein einziges fußballerisches Nackerpatzerl auf den Spielfeldern Europas herum. Trotzdem meinte es der Gott des „runden Leders“ gut, als er nicht irgendeinem Kicker, sondern ausgerechnet Sergio Ramos die Ehre zuteil kommen ließ, das 10.000. Tor in der Königsliga zu erzielen. In der 24. Minute netzte der Spanier für den FC Sevilla gegen PSV Eindhoven zum Jubiläumstreffer ein. Zu feiern gab es für die Iberer aber nichts, bekamen sie am Ende von den „Oranjes“ doch noch mit 2:3 eine am Deckel.