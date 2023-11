Statistiken sagen zwar nicht alles, aber sie lügen auch nicht und liefern zumindest einige durchaus aufschlussreiche Werte zutage. So sind die Salzburger in der Bundesliga derzeit keineswegs top, was die Anzahl der Torschüsse betrifft. In den vergangenen sechs Runden steht mit 57:81 eine klar negative Ausbeute in dieser Kategorie zu Buche, was doch einigermaßen überrascht. Nur beim 3:2 gegen Hartberg lag das Team von Gerhard Struber mit 11:10 knapp vorn. Auch die sogenannten „expected goals“ sprechen nicht unbedingt für das Salzburger Ensemble. Dabei ist bemerkenswert, dass der Champions-League-Wert mit 1,33 (23. Platz unter den 32 Teilnehmern) sogar noch höher liegt als jener aus den letzten sechs Bundesliga-Spieltagen mit 1,17. Das ist nicht der Standard, an dem dieses Team gemessen werden will.