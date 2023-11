Sie seien positiv überrascht, wie es heuer so läuft, wie die Saison in der Austrian Volley-League der Frauen so begonnen hat. Von sieben Spielen wurden sechs gewonnen. Warum aber überrascht, ist man geneigt zu fragen. Und Katharina Holzer, eine der großen Schlüsselspielerinnen bei den Wildcats, weiß warum. „Na ja, wir haben im Vorjahr zwar die Play-offs erreicht, aber da bei weitem nicht so mitgespielt, wie wir es heuer vorexerzieren. Da haben wir uns doch sehr gesteigert.“