Es warten aufregende Tage auf die Volley-Frauen und -Männer. Es gilt in der Meisterschaft und in den Cupbewerben zu bestehen. So hat der SK Aich/Dob eine besonders anstrengende Phase zu absolvieren. Denn vier Spiele in fünf Tagen muss man auch erst einmal überstehen. Das Positive dabei: nach dem mehr als enttäuschenden Saisonstart sind die Unterkärntner etwas besser in Schwung gekommen. Und vier Spiele sollten weiter zu einem Zusammenhalt beitragen.