Plötzlich sind sie (fast) Nachbarn. Vor 15 Jahren begann Robert Weber, sich in Deutschland einen Namen zu machen und stieg nach und nach zur rot-weiß-roten Handball-Ikone auf - da war Neffe Linus zarte vier Jahre jung. Mittlerweile hilft Onkel Robert mit all seiner Erfahrung der HSG Bärnbach/Köflach, Neffe Linus verstärkt seit Saisonbeginn die HSG Graz. „Linus ist jetzt 19 und ich war die letzten 15 Jahre im Ausland“, sagt Robert Weber, „und jetzt, wo wir Nachbarn sind, habe ich schon zwei Mal versucht, mit ihm essen zu gehen. Aber ich weiß, wie das mit 19 ist. Da hat man nicht unbedingt Lust, mit dem alten Onkel essen zu gehen.“ Innerfamiliär läuft bei den Vorarlbergern der Schmäh, am Samstag wird es für 60 Minuten ernst: Das Cup-Duell zwischen Bärnbach/Köflach und Graz (20.35 Uhr, ORF Sport+ live) wird nicht nur ein steirisches, sondern auch ein innerfamiliäres Derby. Unmittelbare Duelle werden nicht zu vermeiden sein. „Linus ist jetzt schon volljährig, da gibt es jetzt nichts mehr. Früher hat er mich beim Basketballspielen auch nicht geschont“, sagt Robert Weber.