Er ist ins Rollen gekommen, der Ball für den DSV Leoben. Seit sieben Spielen (fünf Meisterschaftspartien und zwei Siege im ÖFB-Cup gegen die Bundesliga-Klubs WSG Tirol und WAC) sind die Obersteirer nunmehr bereits ungeschlagen, weshalb sie sich in der zweiten Liga verstärkt nach oben orientieren können. Zur Abstiegszone ist das Team mittlerweile um sieben Punkte auf Distanz gegangen, das stärkt das sportliche Immunsystem. Darüber hinaus geht Trainer Rene Poms mit doppelter Motivation in das Heimspiel am Samstag gegen Dornbirn (14.30 Uhr). Seit 5. November ist der Leobener im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz, die höchste Stufe im Trainerwesen ist erreicht, die zeitliche Investition von zwei Jahren hat sich gelohnt.