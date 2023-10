Gerade aufgrund solcher Szenen war Ex-Skiprofi Lucas Braathen so populär und beliebt im alpinen Ski-Weltcup. Der 23-Jährige polarisierte, feierte und nahm sich nie ein Blatt vor den Mund. So geschehen am vergangenen Freitag, als er völlig überraschend das Ende seiner Karriere im Rahmend des Weltcup-Auftakts bekannt gab. Die Ski-Welt stand unter Schock, der Norweger war wenige Minuten nach der Verkündung schon nicht mehr in Sölden.

Das Bundesland dürfte er aber nicht gewechselt haben, wie ein Video auf seinem Instagram-Kanal zeigt. Der Norweger feierte nämlich am Orts eines größten Triumphes eine wilde Abschiedsparty. In Kitzbühel ließ es Braathen so richtig krachen . „Vielen Dank für die unzähligen unvergesslichen Momente, die wir gemeinsam erlebt haben. Es war mir eine Ehre, sowohl meine Misserfolge als auch meinen Erfolg mit euch zu teilen“, schrieb er unter den Beitrag.

In der legendären Weltcup-Bar „The Londoner“ wurde gefeiert, was dem jungen Norweger sichtlich gefiel: „Es gibt keinen besseren Ort, um meine Reise zu feiern. Ich habe nicht nur meine ersten Erinnerungen an das Skifahren in Kitzbühel. Es ist auch der Ort, an dem ich mich im Weltcup vorstellen durfte“, schrieb er weiter.