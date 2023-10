Seit sie fünf Jahre alt ist, spielt Julia Magerl Fußball. Angefangen hat für die mittlerweile 20-Jährige alles in der Weststeiermark, wo sie beim ASK Voitsberg erstmals gegen den Ball getreten hat. Ihr älterer Bruder hat sie mit dem Fußball-Virus infiziert. Mittlerweile ist die Abwehrspielerin im Osten Deutschlands aktiv, spielt seit dieser Saison in der Bundesliga für Leipzig.

Ihre ersten Schritte im Erwachsenenfußball machte die Defensivspielerin beim SK Sturm. Bei den Grazerinnen wurde sie zur Stammspielerin, hat in der Champions League in Madrid gegen Real gespielt. Und auch zu den Lehrgängen des österreichischen Nationalteams wird Magerl regelmäßig eingeladen, hat für Rot-Weiß-Rot auch bereits ein Tor erzielt. Heute (siehe Seite 34/35) trifft sie in der Nations League mit Österreich auswärts auf Portugal.

Der Wechsel in die deutsche Topliga, in der es nur so vor österreichischen Legionärinnen wimmelt, war der nächste Schritt auf dem Weg nach oben auf der Karriereleiter. Aufgrund des noch jungen Alters darf man gespannt sein, wohin die Reise der Weststeirerin im Verlauf ihrer Laufbahn noch führen wird.