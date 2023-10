Vor 92 Tagen startete der SK Sturm mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen die Wiener Austria in die heurige Meisterschaft. Der Spielverlauf damals mit dem frühen Führungstreffer von Jusuf Gazibegovic (9. Minute) und der Roten Karte für Marvin Martins (34.) nach Foul an Alexander Prass kam den Schwarz-Weißen entgegen. Damals ahnte kaum jemand, dass die Steirer eine derart unglaublich erfolgreiche Hinrunde des Grunddurchgangs hinlegen und an der Tabellenspitze stehen würden.