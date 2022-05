Bitte geben Sie Ihren Ordnern, PDF-Dateien und Ihrem E-Mail-Betreff einen aussagekräftigen Namen (z. B. Musterfirma-31-01-2022.pdf) mit Firmennamen und Erscheinungstag des Inserates. Ansprechperson und Telefonnummer für Rückfragen bitte mitsenden. Sie erleichtern uns damit das schnelle Auffinden Ihres Inserates im Empfangsordner.

Weiters sollte auch auf dem Auftrag oder Manuskript der Betreff bzw. Dateiname vermerkt sein. Sollten Sie kein PDF senden, komprimieren Sie bitte Ihre Daten (z. B. ZIP), um eine sichere Übertragung zu gewährleisten und Übertragungszeit und -kosten zu sparen.

Anlieferung

Raumanzeigen

meinewerbung@kleinezeitung.at

Tel. (0316) 875-3781

Digitale Werbemittel

Tel. (0316) 875-3740

Technische Auskünfte

Styria Media Design

Tel. (0463) 58 00-405 (Dieter Bem)

Tel. (0463) 58 00-350 (Heimo Zmuegg)

Support Styria Media Design

Technische Daten Print

Office-Daten

Daten in Word, Excel und PowerPoint müssen in einem DTP-Programm nachgebaut werden. In Office-Dokumenten eingebettete Logos und Bilder haben oft zu geringe Auflösung für Zeitungs- und Magazindruck bzw. beinhalten die Gefahr von Farbverfremdung.

PDF-Standard

Datenanlieferung als standardisiertes PDF/X-4

Download der ICC-Profile unter support.styriamediadesign.at

Zeitung

Auflösung Graustufen- & Farbbilder: min. 200 dpi bei 100 % Bildgröße

Auflösung Bitmap: Mindestens 600 dpi

Farbprofil: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc

Magazin

Auflösung Graustufen- & Farbbilder: min. 300 dpi bei 100 % Bildgröße

Auflösung Bitmap: Mindestens 800 dpi

Farbprofil Innenteil: PSO_LWC_Improved_eci.icc

Farbprofil Umschlag (stärkeres Papier): ISOcoated_v2_300_eci.icc

Technische Daten Digital

Spezifikationen für die Werbemittel, im Speziellen für die Anlieferung von HTML5-Dateien, finden Sie auf www.iab-austria.at.

Anlieferung: Standardwerbeformen müssen drei Werktage, alle Sonderwerbeformen oder Unterlagen zur Gestaltung von Online-Werbeformen müssen fünf Werktage vor Erscheinen angeliefert werden. Die Vorlaufzeit für Native-Advertising-Formate beläuft sich auf mind. zehn Werktage (ausgenommen Advertorials).

Akzeptierte Werbeformate

JPG, PNG mit einer max. Dateigröße von 70 kb

GIF, HTML5 mit einer max. Dateigröße von 150 kb

Weitere Informationen unter COPE-Spezifikationen.