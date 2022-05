Anzeigen- und Druckunterlagenschlüsse

Die Anzeigen- und Druckunterlagenschlüsse für die jeweiligen Erscheinungstage und Ressorts finden Sie hier.

Download Anzeigen- und Druckunterlagenschlüsse

Platzierung

Gerne platzieren wir Raumanzeigen nach Wunsch gegen Leistung eines Platzierungszuschlages in der Höhe von 30 %.

Reservierung

Wir sind jederzeit gerne bereit, Reservierungen entgegenzunehmen. Aus produktionstechnischen Gründen können diese allerdings nur so lange aufrechterhalten werden, als keine andere Fixbuchung vorliegt.

Stornierungen

Bei Stornierungen von Anzeigen werden folgende Gebühren verrechnet: 1 Woche vor Anzeigenschluss 30 %, 1 Tag vor Anzeigenschluss 50 %. Nähere Informationen finden Sie in den AGB.

Veröffentlichung von Gutscheinen, Gewinnspielen, etc.

Für die Schaltung von Gutscheinen, Gewinnspielen, Kuponanzeigen und Verlosungen in der Kleinen Zeitung, auf Sonderwerbeformen und in Beilagen etc. sind unter anderem die Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) einzuhalten. Ihre Werbeberaterinnen und Werbeberater informieren Sie gerne über die aktuellen Erscheinungsmöglichkeiten.

Zahlungsmodalitäten

Alle im Tarif angegebenen Preise verstehen sich in Euro, auf Basis 4c exklusive 5 % Werbeabgabe und 20 % Umsatzsteuer – sofern nicht anders angeführt. Bei digitalen Werbeformen entfällt die Werbeabgabe. Zahlbar bei Erhalt der Rechnung, ohne Abzug.

Bei Abschluss einer Jahresvereinbarung vor der ersten Einschaltung für Raumanzeigen in der Kleinen Zeitung im Kalenderjahr 2022 gewähren wir einen Umsatzrabatt. Als Berechnungsgrundlage gilt der Umsatz pro Kunde und Agentur. Unberechtigter Skontoabzug oder Abzüge jeglicher Art werden nicht akzeptiert und dementsprechend nachgefordert.

Umsatzrabatte

Die Umsatzrabattstaffel gilt für Raumanzeigen in der Kleinen Zeitung (ausgenommen Parten) im Kalenderjahr 2022 bei Abschluss einer Jahresvereinbarung vor der ersten Einschaltung.

Berechnungsgrundlage: Umsatz pro Kunde und Agentur.

ab € 23.089,00 2 %

ab € 69.267,00 4 %

ab € 115.445,00 6 %

ab € 184.712,00 8 %

ab € 277.068,00 10 %

ab € 392.513,00 12 %

ab € 554.136,00 14 %

ab € 785.026,00 16 %

Agenturprovision

Sie stellt einen Preisabschlag dar und wird Werbeagenturen, Werbeberatern und Werbemittlern gewährt, um den Aufwand für Mediaplanung, für die Übermittlung druckfertiger Unterlagen bzw. elektronische Übermittlung des fertigen Sujets, die Haftung für Copyright-Fragen, die Kosten einer allfälligen Vorfinanzierung und Kreativleistungen abzugelten. Sie wird nur gegen Vorlage eines gültigen Gewerbescheins, der die Art des Gewerbes ausweist (Werbeagentur, Werbeberater oder Werbemittler), gewährt. Bei Anlieferung nicht druckfertiger Unterlagen wird eine Produktionspauschale von € 150,00 je in Auftrag gegebene Raumanzeige verrechnet.

Feiertage

An Feiertagen gelten die Sonntagstarife.