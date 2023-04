Aus Alt mach Neu

Papier ist einer unserer wichtigsten Rohstoffe. Die Styria Print Group, bei der die Kleine Zeitung gedruckt wird, recycelt jährlich rund 1200 Tonnen Papier. Der Altpapieranteil der verwendeten Papiersorten beträgt bis zu 90 Prozent. Übrigens: Eine Papierfaser kann bis zu sieben Mal wiederverwendet werden.

Geringer C0 2 -Footprint

Transportwege werden in der Druckerei kurz gehalten. Mehr als 90 Prozent des Papiers stammen aus regionaler, österreichischer Produktion. Eine spezielle Kühlung im Druckprozess sorgt zusätzlich dafür, dass jährlich 45 Tonnen C0 2 eingespart werden im Vergleich zu traditionellen Anlagen.

Wie sieht es mit dem Treibhausgasausstoß der Kleinen Zeitung pro Jahr aus? Die Grafik liefert Antworten zum CO₂-Fußabdruck © Kleine Zeitung



Hier können Sie die Grafik herunterladen.

Strom aus 100 % heimischer Wasserkraft

Die Druckereien beziehen Strom aus 100 Prozent Wasserkraft und Ökoenergie. Die zwei neuen, effizienten und damit energieschonenden Druckmaschinen in Graz-Messendorf verbrauchen weniger Farbe. Zusätzlich erfordert das Coldset-Druckverfahren besonders wenig Energie im Vergleich zum "Hochglanz-Druck". Der sonst übliche energiefressende Heizofen für den Trocknungsprozess ist nicht notwendig.

Qualität vom "Druck-Weltmeister"

Die Styria Print Group ist seit Jahren im exklusiven Ranking der weltweit herausragenden Coldset-Druckereien gelistet (WAN-IFRA Star Club). Diese höchste Branchenauszeichnung dokumentiert durchgehende Druckqualität von der ersten bis zur letzten Ausgabe.

Wertschöpfung in Österreich

Die Styria Print Group ist eines jener österreichischen Unternehmen, die das Gütesiegel "Printed in Austria" führen dürfen. Damit wird sichergestellt, dass der Druck zu 100 Prozent in Österreich durchgeführt wird, österreichische Arbeitsplätze gesichert werden und die Wertschöpfung im Land bleibt.

