Mit den Inhalten und Aktionen von Kleine Zeitung Next werden vor allem Millennials und GenZs adressiert. Egal ob via Kleine-Zeitung-Web oder -App, die Social-Media-Kanäle oder durch Events und Kampagnen.

Gerade auf Social Media, also dort wo junge Zielgruppen sich häufig aufhalten, werden Userinnen und User laufend über regionale News und das Weltgeschehen informiert – und auch entertained. Da kann es schon einmal sein, dass ein politscher Skandal anhand eines Memes erklärt wird oder die besten Ausflugstipps in der Steiermark als Reel festgehalten werden.

Erschließung neuer Zielgruppen dank Kleine Zeitung Next

Mit den Inhalten von Next werden gezielt Personen unter 30 aus der Steiermark und Kärnten angesprochen. Ihre Träume und Ängste werden abgeholt und gecovered, es wird auf Augenhöhe aus der Zielgruppe für die Zielgruppe berichtet. Dadurch entsteht innerhalb der Kleinen Zeitung nicht nur eine neue Community, sondern auch eine stetig wachsende Zielgruppe für Werbekunden der Kleinen Zeitung.

WERBEMÖGLICHKEITEN

Sponsored Story Next

Geschichten begeistern, immer schon. Sie wecken Emotionen, werden gemerkt und weitererzählt. Nutzen Sie die Kraft des Storytellings, gepaart mit der Reichweite der sozialen Netzwerke, und begeistern Sie die jungen Zielgruppen mit der "Next Native Story".

2.000 garantierte Leser

7.000 garantierte Social-Kontakte

Laufzeit mind. 20 Tage

Artikelempfehlung auf kleinezeitung.at

Startseite Kleine Zeitung Next – Topblock-Platzierung

Sponsored-Post auf Facebook und Instagram

Insta-Sponsored-Story: Kompakte Darstellung in 3 bis 6 Social-Slides

Social-Story: 20 Tage

Tarif

€ 4.840,00

Erfolgsbeispiele

Next Social-Media-Story-Paket

Sie wollen mit Ihrer Kommunikation da ansetzen, wo sich die junge Zielgruppe aufhält? Dann sollten Sie sich von unseren Social-Media-Storys auf Instagram und Facebook überzeugen lassen.

Das Paket beinhaltet:

10 Social-Media-Story Folien, ausgespielt auf Facebook und Instagram

1 Instagram-Posting im Feed von @kleinezeitungnext

1 Facebook-Posting im Feed von @kleinezeitungnext

Tarif

€ 2.987,00 (6.000 garantierte Views)

Hier finden Sie eine Auswahl an Erfolgsbeispielen (PDF).

Erfolgsbeispiele

Next Reel-Paket

Ihre Strategie lautet "Social first"? Dann ist das genau das richtige Produkt für Sie. Auf @kleinezeitungnext Instagram werden die ansprechenden Kurzvideos im Hochformat ausgespielt – und diese stehen Ihnen danach natürlich zur freien Verfügung.

Das Paket beinhaltet:

5 Reels mit je max. 60 Sekunden

Platzierung im Profilraster

Teilen der Reels in den Storys

Tarif

€ 3.099,00 (6.000 garantierte Views)

Erfolgsbeispiel

Ihre Ansprechpartnerin

Sie haben Fragen zu den Produkten oder hätten gerne ein Angebot für ein Bestimmtes Paket? Dann finden Sie hier den richtigen Kontakt:

Hannah Zaunschirm

hannah.zaunschirm@kleinezeitung.at

Tel. 0660-3496637