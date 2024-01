700 Gamerinnen und Gamer sind am Start

Das ist der aktuelle Stand der Anmeldungen. Viele wollen sich den ersten Kleine Zeitung-Gaming Cup nicht entgehen lassen. Nach der ersten Qualifikationsrunde am vergangenen Samstag gilt es nun unter den 700 Teilnehmenden die Plätze für das begehrte Best-of 32 am 27.01.2024 auszuspielen. Mit etwas Glück geht es dann am 10. Februar in der List Halle in Graz im Finale um Tickets für Dortmund vs. Bayern im Stadion und viele nice Sachpreise.

Jede/r ist gleich stark

Auch wenn das Spiel seinen Namen gewechselt hat, nennen wir es immer noch FIFA Turnier. So wie Ihr auch. Das beliebteste Spiel des Landes wird auch beim Kleine Zeitung Gaming Cup gespielt. Damit niemand einen Vorteil im Spiel hat, wird im altbewährten „95er-Modus gespielt“, hier ein kurzer Überblick:

Spiel: EA Sports FC 95er-Modus (95GES) Geschwindigkeit: Normal

Für die einfachere Kommunikation wurde ein eigener Discord-Server eingerichtet. Mehr als 200 Leserinnen und Leser sowie Teilnehmende am Cup informieren sich dort über das Turnier und lesen Ihrer Lieblingsartikel der Kleinen Zeitung in individuellen Kanälen.

Anmeldung ist noch bis Donnerstag offen

Für alle, die zwei gesunde Daumen und am Samstag Zeit haben, besteht bis Donnerstag, 16.01 noch > HIER < die Möglichkeit sich anzumelden und den zweiten Qualifier zu spielen.