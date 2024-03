Auf den Spuren von Kunst & Genuss

Entdecken Sie die faszinierende Welt des exquisiten Weins und der reichen Kunst & Kultur des Baskenlandes auf einer exklusiven Leserreise, die Sie nach Bilbao, Rioja und San Sebastian führt. Erleben Sie einzigartige Weingüter in der malerischen Rioja-Region, wie das futuristische Marques de Riscal, Vivanco mit einem der weltbesten Weinmuseen in La Rioja oder das Gut Eguren Ugarte in Laguardia und verkosten Sie die exklusiven Tropfen. In Bilbao erwarten Sie architektonische Meisterwerke, wie das berühmte Guggenheim-Museum mit seiner avantgardistischen Form. Lassen Sie sich vom Flair der hübschen Altstadt verzaubern und genießen Sie die köstlichen Pinxtos, die baskische Interpretation der Tapas. San Sebastian mit seiner einzigartigen Bucht und das geschichtsträchtige Logrono werden Sie verzaubern.

Das Angebot

Flug von Graz via München/Frankfurt nach Bilbao

3 Nächte mit Frühstück im Viersterne-Hotel in Vitoria Gasteiz

Transfers, Ausflüge und Besichtigungen im komfortablen Reisebus

Besichtigung der Weinkellereien Vivanco

Marques des Riscal und Eguren

Ugarrte mit Verkostung

Stadtbesichtigungen Bilbao, Logrono und San Sebastian

Eintritt Guggenheim-Museum, Tapas

Abendessen inkl. Wein

deutschsprachige Reiseleitung

und Betreuung sowie Stadtführungen

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 1.-4. Oktober 2024



Preis p. P. im DZ: 1499 Euro (EZZ: 220 Euro)

GEO Reisen

Hamerlinggasse 6

8010 Graz

Tel.: +43 316 813001

Mail: graz@geo.at

Website: www.gruberreisen.at