Kefalonia, die größte der Ionischen Inseln, ist für Entdeckungsfreudige wie geschaffen und zeigt sich mit schroffen Steilküsten und beschaulichen Berglandschaften von ihrer besten Seite. Spektakulär ist der einzigartige Myrtos Beach, zum Träumen schön das malerische Dörfchen Assos und im schicken Fiskardo treffen Jetset und Segler aufeinander. Ihre Unterkunft, das beliebte Hotel Mediterranée, liegt direkt an einer wunderbaren Sand- und Kiesbucht mit eigener Strandtaverne. Vom Pool aus bietet sich ein wunderschöner Blick auf das Meer. Wenige Gehminuten vom Hotel entfernt, befinden sich Tavernen und Einkaufsmöglichkeiten sowie weitere Strände in Lassi. Entdecken Sie Kefalonia in drei inkludierten ganztägigen Ausflügen, die Sie in den Norden mit seinen schroffen Steilküsten, in den Süden mit dem bekannten Melissani-See und auf die Nachbarinsel Ihtaka, dem Geburtsort des Odysseus, führen werden.

Das Angebot

Charter-Flug ab/bis Graz nach Kefalonia & Transfer

7 Nächte im DZ mit HP

3 Ausflüge lt. Programm

deutschsspr. Reisebegleitung

Bei Buchung bis 31. 1. 2024 kostenfrei umbuchen und stornieren gegen eine Gebühr von 60 Euro (bis 30 Tage vor Anreise).

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person

1.569 Euro von 9.-16.5.2023 zzgl. 29 Euro Servicepauschale

1.887 Euro von 19.-26.9.2023 zzgl. 29 Euro Servicepauschale

EZZ: ab 370 Euro

Termin: 9.-16.5. & 19.-26.9.2024

Rhomberg - Die Reisemaßschneiderei

Rhomberg Reisen GmbH Eisengasse 12, 6850 Dornbirn www.rhomberg-reisen.com Buchung unter Gruber Reisen: Tel. 0316/ 708 999 E-Mail: buchung@gruberreisen.at