Entdecken Sie Nordamerika zu seiner schönsten Jahreszeit – bei einer exklusiven Leserreise an Bord der MSC Meraviglia.

Alljährlich im Herbst inszeniert die Natur ein grandioses Farbenspiel und lässt das Laub der Wälder von feuerrot bis hin zu goldgelb leuchten. Kein Wunder, dass der Indian Summer in Kanada und in den nördlichen Staaten der USA als schönste Jahreszeit gilt. Mit seinen weiten Wäldern, Seen und rauen Küsten zählt diese Regionen des Kontinents zu den beliebtesten. Mit der MSC Meraviglia können Sie den reizvollen Indian Summer noch mehr genießen. Freuen Sie sich auf herausragende Restaurants, spektakuläre Unterhaltung, eine innovative Lounge mit Meerblick, eine überdachte Innenpromenade mit 480 m2 LED-Himmel und vieles mehr. All das schafft eine einzigartige Atmosphäre an Bord.

Das Angebot

Flug ab/bis Graz nach New York

1 Nacht in einem 4*-Hotel in New York mit Frühstück

11 Nächte auf der MSC Meraviglia mit VP auf der Route Indian Summer (New York, Saint John, Halifax, Charlottetown, Sydney, Boston, Portland, New York)

Inklusivleistungen auf Anfrage

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person

Innenkabine Bella ab 2599 Euro

Außenkabine Bella ab 2749 Euro

Balkonkabine Bella ab 2949 Euro

Termin: 24. 9.–6. 10./7 .10. 2024

TUI Das Reisebüro

Tel. 050 884 281 0

E-Mail: kreuzfahrten@tui.at