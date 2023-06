Paprikagemüse

Zutaten für 4 Personen.

Ca. 1 kg Paprikaschoten, rot, grün und gelb gemischt

1/4 kg weiße Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

1/2 kg Paradeiser(evtl. a. d. Dose)

1/8 l Rotwein

1 B. Basilikum

2 frische Lorbeerblätter

Olivenöl

Zucker

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Die Paprikaschoten halbieren und die Kerne sorgfältig entfernen. Die Schoten mit einem Sparschäler dünnschälen. In nicht zu schmale, kurze Streifen schneiden. Die Zwiebeln halbieren und in nicht zu dünne Streifen schneiden. Den Knoblauch fein hacken. Die Paradeiser blanchieren, schälen, in Würfel schneiden und dabei das Kerngehäuse entfernen. Den Saft auffangen.

2. Die Zwiebeln in reichlich Olivenöl andünsten. Eine Prise Zucker und die Paprikastreifen dazugeben. Unter Rühren andünsten. Jetzt erst den Knoblauch und die Paradeiser untermengen. Salzen und pfeffern. Die Lorbeerblätter dazugeben. Das Gemüse mit Rotwein ablöschen.

3. Bei nicht zu starker Hitze etwa 20 Minuten offen kochen lassen. Das Basilikum in grobe Streifen schneiden und erst vor dem Servieren über das Paprikagemüse streuen.

Tipp: Wer den Geschmack von Kapern mag, kann kurz vor Ende der Garzeit Kapern unter das Gemüse mengen. In diesem Fall anstelle von Basilikum Petersilie verwenden.

